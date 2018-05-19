СОБР посетил концерт Punk’s not Dead в Санкт-Петербурге

Сегодня, 16:25

Причиной стало наличие у гостей мероприятия в клубе MANHATTAN запрещенных предметов (оружие) и веществ (наркотики). По словам очевидцев, более 100 человек подверглись проверке и давали показания.

СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования) посетил концерт Punk’s not Dead в Санкт-Петербурге. Дело не в том, что «маски-шоу» решили сэкономить на билетах, а в том, что организация получила оперативное предупреждение о наличии наркотиков и оружия у пригашенных на концерт Punk’s not Dead в Санкт-Петербурге.

СОБР посетил мероприятие около 00:30 и провел проверку личностей любителей музыки. По словам очевидцев, в час ночи в здание влетели сотрудники СОБР и люди в масках, которые приказали всем в помещении повернуться лицом к стене и не двигаться. В результате информация оказалась «уткой».