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О пропаже несовершеннолетнего ребенка сообщили вчера. По словам родных, девочка одетая в черную косуху, джинсы и коричневые ботинки ушла гулять, и не вернулась. Специалисты по этому случаю напомнили всем родителям основные правила безопасности.

В Нефтекамске ищут 17-летнюю девушку, которая после прогулки не вернулась домой. Правоохранители отрабатывают несколько версий случившегося.

Напомним, рекомендации полиции во избежание ситуации пропажи детей. Не стоит оставлять несовершеннолетних без присмотра. Не доверять незнакомым людям. Нужно обучать детей вести себя в нестандартных и нетипичных ситуациях. Родителям стоит внимательно запоминать, в чем дети идут гулять и иметь «свежие» фотографии своего ребенка. Несовершеннолетним нужно аргументировать необходимость «докладывать» о месте их пребывания. Важно родителям иметь контакты друзей ребенка.