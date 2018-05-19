«Последователи Гитлера в судах РФ»: Судей обвинили в смерти матери заключенной

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Инвалид I группы ВОВ Гончарова Анастасия скончалась 15 мая в полном одиночестве. Помочь узнице «Освенцима» и «Бухенвальда» могла родная дочь, однако московский суд безжалостно упрятал ее за решетку.

14 апреля Хорошевский суд Москвы отправил Гончарову Елену в тюрьму на 2,5 года за злоупотребление по ст. 201 УК РФ. В деле не было ни потерпевших, ни ущерба, однако судьи отказались отсрочить вердикт. Правонарушительница просилась остаться на свободе, дабы ухаживать за матерью, инвалидом I группы ВОВ Гончаровой Анастасией и ее сестрой, также ветераном войны. Без дочери женщина, прошедшая «Освенцим» и «Бухенвальд», смогла прожить только месяц, скончавшись в ночь на 15 мая.

Восстанавливать справедливость взялся легендарный советский юрист, член СПЧ России Юрий Костанов. Согласно тексту отбитых накануне телеграмм, оскандалившихся московских судей не прямым текстом обвинили в смерти матери заключенной.

«Последователи Гитлера в судах РФ», - прокомментировали эксперты и рядовые пользователи Сети решение Хорошевского суда Москвы.