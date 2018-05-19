Туча из комаров напугала жителей Нижнего Новгорода

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Житель Нижнего Новгорода показал комариное «нашествие», наблюдаемое им по пути в город. Опубликованные снимки демонстрируют целую тучу насекомых, как сообщает HotGeo.

Мужчина рассказал об этом во «ВКонтакте». На снимке комары кажутся просто тёмными пятнами, комками грязи на лобовом стекле автомобиля, однако очевидец настоял на том, что там действительно насекомые. По мнению автора поста, это «комариные гуляния». Жители Нижнего Новгорода согласились с тем, что и правда насекомых было очень много.

Однако большинство интернет-пользователей не увидели в этом чего-то экстраординарного. Появление комаров весной ничего особенного не означает, потому автору поста посоветовали быть менее впечатлительным и не обращать внимание на такие мелочи.