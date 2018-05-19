Под Владимиром подросток «украсил» отделение полиции нацистской свастикой

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17-летний житель Петушков нанес карандашом символику гитлеровской Германии в коридоре отделения МВД, став фигурантом административного производства.

Скандальный инцидент под Владимиром произошел 27 ноября прошлого года. Подросток, вооружившись карандашом, поднялся на 4-й этаж в отделении полиции Петушков и «украсил» стену нацистской символикой. Место административного правонарушения является публичным, поэтому последствия выходки 17-летнего парня могло видеть неограниченное количество лиц.

Поступок подростка владимирская комиссия по делам несовершеннолетних квалифицировала как увековечивание победы народа в ВОВ. Юный правонарушитель обязуется выплатить штраф в размере до двух тысяч рублей.