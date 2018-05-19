Строительный кран «прилег» на дорогу в Уфе

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Сегодня, 19 мая, в микрорайоне Сипайлово строительный кран упал на автомобильную часть Набережной улицы, чудом никого не убив.

Строительный кран работал возле новых уфимских многоэтажек. По непонятной причине грузовик завалился на бок, ударив многотонной конструкцией по автотрассе. Как вышка на колесах упала на дорогу в Уфе, видели случайные свидетели, опубликовавшие в Сети фото последствий ЧП.

Фото взято с портала Bash.News

Кран «прилег» на Набережной улице в микрорайоне Сипайлово, чудом никого не убив, рассказывают очевидцы. К месту инцидента оперативно съехались городские спасательные службы, приступившие к устранению последствий аварии. На время обратного подъема многотонной конструкции, потенциально опасный для жизни участок оградили от горожан.