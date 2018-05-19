В Благовещенске на видео сняли спешащего автохама

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Пользователи соцсетей уверенны, что предполагаемый штраф в размере до 5 тыс. рублей должен настигнуть этого водителя. Он несмотря ни на что проигнорировал пешеходный переход, светофор и прохожих.

В Благовещенске сняли на видео спешащего автохама. Инцидент запечатлели возле Амурской ярмарки. По словам очевидцев, легковой автомобиль проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора. Как видно на кадрах, водитель легковушки дождался, когда по «зебре» перейдут люди, и поехал через переход. В Благовещенске обсуждают, какое наказание должны правоохранители применять к таким нарушителям ПДД.

На видео запечатлен автомобиль спешащего автохама, который можно вычислить и предъявить мужчине протокол нарушения и штраф. Адвокаты подмечают, что размер затрат за подобные поступки на дороге может составить от 1 до 5 тыс. рублей. Кроме того, нарушителя могут лишить прав на срок до полугода.