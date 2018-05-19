В Саратовской области сгорел пассажирский автобус

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Накануне на улице 1-го мая в Красноармейске воспламенился автобус. Сотрудникам регионального МЧС понадобилось полчаса времени для ликвидации пламени.

Общественный транспорт сгорел при въезде в Красноармейск. Площадь возгорания составила 35 кв. м. МЧС Саратовской области направило для ликвидации пожара 6 пожарных и 12 единиц спецтехники. В течение получаса пассажирский автобус был полностью потушен. В результате ЧП пострадавших не засвидетельствовано.

Со слов очевидцев, возгорание общественного транспорта в Саратовской области началось с небольшого задымления со стороны двигателя. Заприметив неладное, водитель автобуса попросил пассажиров незамедлительно выйти на улицу. Оперативная реакция шофера позволила избежать жертв, считают в МЧС.