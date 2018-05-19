Boeing вернулся во Внуково из-за неполадок двигателя во время полёта

Сегодня, 09:40

Авиалайнер направлялся по маршруту из Москвы в Астрахань. Однако пришлось вернуться обратно из-за непредвиденных обстоятельств.

По причине отказа двигателя в момент совершаемого полёта воздушное судно Boeing 737, относящееся к авиакомпании "Победа" вынуждено было вернуться в московский аэропорт Внуково. Стоит отметить, что сейчас воздушная гавань собирается принять экстренную посадку самолёта. "Все сотрудники наземных и экстренных служб готовы принимать лайнер с аварийным двигателем", - сообщили в аэропорту. На борту Boeing 737 находятся около 170 пассажиров и членов экипажа.

Расписание аэропорта гласит, что рейс в Астрахань должен был прибыть в 9:20 по московскому времени. Исходя из информации воздушной компании, все её воздушные судна вышеупомянутой модели произвели в 2014 и 2015 годах.

Самолёты получены напрямую с завода-изготовителя.