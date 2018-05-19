Восемь человек погибли в результате взрывов на стадионе в Афганистане

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Об этом сообщает телеканал Tolo News ссылаясь на властей провинции. Известно о 45 пострадавших в городе Джелалабад.

Восемь человек погибли в результате трех взрывов на стадионе в Афганистане. Серия терактов прогремела во время проведения матча по крикету. По сообщениям местных СМИ организатор матча и несколько местных чиновников также скончались и входят в число восьми погибших. Данные уточняются и обновляются. Предварительно известно, что организовало теракт из трех взрывов в Афганистане «Движение Талибан»*.

Tolo News сообщает, что восемь людей скончались на месте происшествия, а количество раненых меняется. На данный момент пострадавшим оказывают помощь. Власти следят за ситуацией на стадионе в Афганистане. Медики оказывают необходимую помощь всем нуждающимся, и констатируют наличие множественных осколочных ранений у пострадавших. Специалисты по экстренным ситуациям следят за развитием событий на стадионе.