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Бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль регулярно звонил из британского Солсбери 89-летней матери Елене, однако, после отравления «Новичком», связь родственников оборвалась.

Британский власти накануне взорвали информационное пространство новостью о выздоровлении Сергея Скрипаля. При этом, каких-либо доказательств «воскрешения» экс-шпиона ГРУ предоставлено не было. 89-летняя мать пережившего покушение россиянина не верит в выписку сына. Аналогичного мнения придерживается и Виктория Скрипаль, племянница потерпевшего. Соединенное Королевство дважды отказало ей в британской визе, никак не объяснив свое решение.

Информация о выписке «воскрешенного» экс-разведчика появилась в прессе накануне. СМИ не уточнили, какое именно лечение проходил Скрипаль.

Нпомним, что покушение в Солсбери произошло 4 марта. Правоохранители нашли Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в бессознательном состоянии. Потерпевшая сумела оправиться от отравления раньше отца, ей также не дают выйти на связь с родственниками. В России мало кто верит в выписку экс-агента из-за отсутствия подтверждающих фактов.

Накануне Елена Скрипаль узнала, что ее «воскрешенного» сына могли поместить в «секретный» бункер.