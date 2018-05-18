СМИ: В Грузии скончался отец Ксении Бородиной

Сегодня, 21:14

Отечественные СМИ сообщили о кончине отца известной телеведущей Ксении Бородиной. Мужчине было 78 лет.

Отмечается, что Ким Амоев скончался ещё 14 мая, однако известно об этом стало лишь сейчас. Интересно, что после развода родителей Бородина практически не общалась со своим биологическим папой. Последний раз ведущая была в Грузии пару месяцев назад со своим супругом Курбаном Омаровым.

К слову, на территории РФ его многие считали криминальным авторитетом, знакомым и другом известного "Деда Хасана".