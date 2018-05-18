В Москве соседка вылила едкое вещество в обувь маленьких детей

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17 мая в полицию обратились родители и сообщили про действия соседки. Происшествие имело место в одном из домов по улице Татьяны Макаровой.

Женщина залила едкое вещество в ботинки маленьким детям. Жители дома выносят свои предположения, что старшая по дому использовала кислоту. Семейная пара интересовалась у соседки, для чего она этого сделала, но та начала угрожать диверсией с другими тяжёлыми последствиями. В результате конфликта вызвали МЧС и полицию. Правоохранительные органы сообщили, во время преступления ботинки стояли в шкафчике в межквартирном коридоре. В 2017 году заявители подписали документ, который предусматривает размещение детских вещей в холле. После преступления соседка сняла общие двери в помещении, чтобы выветрился запах едкой кислоты.

Обувь передана для проверки в федеральный отдел экспертизы при Минюсте. Следователи занимаются расследованием инцидента для определения необходимости возбуждать уголовное делопроизводство.