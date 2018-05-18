В Перми загорелись двигатели взлетающего истребителя

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Сегодня в Перми произошло чрезвычайное происшествие, потребовавшее экстренного вмешательства спасателей и специальных служб международного аэропорта «Большое Савино». Инцидент произошел не с гражданским, а с военным самолетом.

Как сообщают очевидцы происшествия, на взлетно-посадочной полосе сегмента аэропорта, который эксплуатируется Министерством обороны Российской федерации, внезапно загорелись двигатели взлетающего истребителя МиГ-31Б. Летчикам, которые увидели пламя вырывающихся из двух силовых агрегатов, удалось остановить самолет до того, как торможение стало бы невозможным перед взлетом.

Прибывшие на место происшествия спасатели аэропорта погасили пламя. Аэропорт «Большое Савино» раньше был военным аэродромом, однако затем часть территории перешло под обслуживание гражданской авиации. Собственно на аэродроме дислоцируется группировка «Сокол», которая имеет истребители МиГ-31Б.