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Об этом рассказал инсайдер. По его данным, причиной стала женщина. Традиционно одетая мусульманка положила подозрительный пакет в камеру хранения и удалилась из торговой точки.

Людей из магазина «Перекресток» эвакуировали на востоке Москвы. Это произошло после того, как посетители торговой точки сообщили, что одна из покупательниц зашла в здание, оставила пакет в камере хранения и ушла.

Насторожило людей то, что она была одета в традиционный наряд для мусульманки. Людей из магазина эвакуировали приехавшие на место вызова специалисты. Сообщение об угрозе поступило из Измайловского шоссе на востоке Москвы. После проверки магазина «Перекресток» посетители успокоились.