Москвичка вместе с ЧОПовцами попыталась обокрасть посла Бахрейна

Сегодня, 18:00

Женщина почти что спровоцировала международный скандал, когда хотела отнять у посла мебель. Бахйрейн Ахмед Аль-Саати снимал у москвички квартиру.

Известно, что Бахрейн принял решение съехать с квартиры, и начал перевозить свое имущество. Тогда в переезд посла вмешалась хозяйка, которая не хотела отдавать дорогую элитную мебель обратно. После этого все события происходили как в боевике: женщина вызвала наряд ЧОПовцев, которые повязали посла с требованиями освободить квартиру, а мебель оставить хозяйке. ЧОПовцы работали в этом же доме, где политик арендовал квартиру в качестве охраны. После этого они заперли дипломата в подсобке до выяснения дальнейших обстоятельств. К счастью, после вмешательства сотрудников правоохранительных органов выяснилось, что на самом деле мебель принадлежит послу, который все-таки смог успешно съехать из квартиры.