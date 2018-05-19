"Сжег мусор": Уралец случайно спалил 13 домов

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Инцидент имел место в селе Чёрный Яр. Мужчина захотел спалить мусор на территории своего дачного участка, однако огонь перешёл на сухую траву.

В результате этого сгорело 13 домов. Три из них являются жилыми. Источники сообщили, что данный пожар мог уничтожить весь посёлок. Чтобы потушить огонь, за работу взялись 40 человек и 7 единиц техники, кроме того, использовался вертолёт. Как стало известно, пожар перешёл и на лес. Остановить возгорание удалось, когда его площадь достигла уже 10 гектаров. Сейчас очаг пожара ликвидирован.

Ранее источники сообщали, что сотрудники полиции задержали в Волгоградской области 40-летнего мужчину, который намеренно поджёг сенник и свиней по причине конфликта с сестрой.