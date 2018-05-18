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Следователи рассматривают несколько версий происшествия, случившегося в ДЮСШ олимпийского резерва. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.

В Воронеже 13-летний дзюдоист упал и сломал позвоночник. Это произошло во время занятий в спортивной школе. По версии тренера, ребенок забрался на запрещенную территорию и упал на пол с потолка. На данный момент мальчику оказали необходимую помощь. Родители хотят восстановить справедливость и наказать виновных.

К вопросу не равнодушны и другие участники воспитательного процесса. Сообщается, что родители детей, которые посещают секцию, возмущены наличием неисправного оборудования в помещении, где занимаются их ребята.