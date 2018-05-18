В здании бывшего Европейского университета обнаружили плесень

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В Петербурге представители местных властей провели обследование, в каком состоянии находится Малый Мраморный дворец, расположенный на улице Гагарина. Антисанитария была очевидной.

Обследование было проведено в помещениях, за которые ранее отвечала администрация Европейского университета. Как оказалось, в освобождённых помещениях в немалых количествах присутствует плесень.

Осмотр Европейского университета в Петербурге проводился силами специалистов Агентства по развитию имущественного комплекса. Поводом для этого стали неоднократные обращения о том, что комплекс исторических зданий постепенно приходит в неудовлетворительное состояние.

Результаты проверки показали следующее. Кровля имеет множественные дефекты. Система вентиляции почти полностью отсутствует. Помимо того, не эффективной является работа отопительной системы. Также отмечены «поражения» в строительных конструкциях.

В комплексе, все эти недостатки привели к тому, что конструкции здания оказались поражены биологическими элементами. Под угрозой не только стропильные элементы кровли, но даже перекрытия и стены исторического строения.

Ранее в нём располагался особняк Кушевева-Безбородко. Потом его отдали для Европейского университета. После выявленных нарушений Смольный потребовал от этого вуза покинуть здание.