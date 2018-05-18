В Смоленске на улице Соколовского идёт травля собак

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Догхантеры опять взялись раскидывать отраву в местах, где хозяева выгуливают своих собак.

В сообществе "Забота о животных" социальной сети "ВКонтакте" пользователи рассказали о том, что неизвестные травят собак по улице Соколовского около домов 7, 9, 11 и 13.

Сообщается, что уже имеется пострадавшая собака, которую хозяева успели спасти из-за своевременного обращения в ветеринарную клинику. Ей констатировали диагноз, связанный с отравлением противотуберкулёзными таблетками. Этот препарат находится в списке десяти самых опасных для домашних питомцев лекарств для человека. Оказывается, само вещество имеет опасную токсичность для собак.

Сейчас хозяев просят не оставлять своих домашних животных на улице без присмотра либо смотреть, чтобы собаки ничего не брали с земли, а также следить за людьми, которые могут раскидывать отравленную еду.