В Кировске работники МЧС приютили извлечённую из унитаза змею

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По словам сотрудников Арктического аварийно-спасательного отделения, пресмыкающееся увидел ребёнок в унитазе, когда пошёл в туалет. Родители были в шоке от увиденного и незамедлительно обратились к спасателям.

Они приехали к месту происшествия и выловили змею и забрали к себе в управление. Сотрудники МЧС сделали предположение, что данный узорчатый полоз мог быть в террариуме у одного из местных жителей.

"Змея не сильно большая, около 40 см. Когда мы её обнаружили, она была как-будто дезориентирована. Но теперь она ведёт себя активнее, даже хочет укусить. Еду пока не хочет принимать, но воды попила", - рассказал глава Мурманского арктического комплексного аварийного центра Юрий Надеждин.

Как он добавил, такие ситуации не редкость. Недавно работники МЧС ловили мадагаскарских тараканов.