В Саратовской области 2-летний ребенок обжегся кипящими макаронами

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В результате малыша госпитализировали. Медики огласили диагноз: «ожоги 1-3-й степени лица, туловища, рук, бедра» на 15% поверхности тела. Правоохранители выясняют причины трагедии.

В городе Балаково Саратовской области 2-летний ребенок обжегся кипящими макаронами. Это произошло накануне. Ребенка доставили в медучреждение областного центра. Специалисты оказали пострадавшему 2-летнему ребенку необходимую помощь. Родственники рассказали, что мальчик обжегся кипящими макаронами.

Проводится проверка в отношении родителей, которые оставили ребенка без присмотра.

К слову, 4-летний мальчик остался сам без присмотра родителей на кухне в Ростове. Малыш опрокинул на себя кипящий ужин в виде супа, и получил ожоги тела.