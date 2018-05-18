В Воронеже полиция застрелила бойцовскую злую собаку

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Пёс долгое время держал в страхе жителей дома на улице Артамонова. Животное было агрессивным и ходило по улице без намордника и своего хозяина.

В полиции рассказали, что на агрессию собаки жаловались местные жители. По их информации, она кидалась на других домашних животных. Её хозяин даже не искал пса. К месту происшествия приехали оперативные сотрудники. Полицейские увидели, что собака действительно представляет опасность. Животное явно свидетельствовало об угрозе здоровью и жизни людей. В связи с этим полицейские застрелили агрессивную собаку. Пресс-служба регионального отделения МВД сообщила, что использование штатного оружия признано правомерным.

Дело в адрес 47-летнего хозяина собаки направили в Административный центр при управлении Железнодорожного района для решения вопроса в соответствии с нынешним законодательством, заявили в полиции.