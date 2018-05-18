В Москве полиция проверяет информацию о водителе-эксгибиционисте возле детсада

Сегодня, 12:45

В правоохранительные органы столицы поступило заявление об инциденте в Северном административном округе. Возле дошкольного учреждения припарковалась иномарка, водитель которой совершает действия развратного характера.

В настоящее время на место происшествия выехал наряд полиции, который проверит поступившую информацию о водителе-эксгибиционисте. Заявительница сообщила, что мужчина, находясь в салоне автомобиля Honda белого цвета, открыв двери, публично демонстрирует свои гениталии. Если информация подтвердится, то на извращенца будет заведено уголовное дело и ему грозит реальный срок в пенитенциарном учреждении.

Ранее в Мурманской области за подобные действия был осужден на шесть лет за колючей проволокой в колонии общего режима 49-летний мужчина. Его задержали во время совершения развратных действий перед двумя несовершеннолетними школьницами. Осужденный также во время совершения преступления находился в автомобиле.