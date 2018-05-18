В Москве госпитализировали 84-летнего режиссёра Леонида Хейфеца

Сегодня, 12:14

По некоторой полученной информации, здоровье Народного артиста РФ находится в состоянии средней тяжести.

84-летний режиссёр Леонид Хейфец был госпитализирован в Москве. По предварительным данным, он перенёс инфаркт. Сейчас за его жизнь борются врачи. Более подробная информация о происшествии пока что не известна.

Леонид Хейфец с 1971 по 1986 год работал режиссёром Государственного академического Малого театра. Затем С 1988 по 1994 годы он работал главным режиссёром ЦАТСА/ЦАТРА, а уже начиная с 1998 года и по нынешнее время Хейфец занимает пост режиссёра Московского академтеатра им. Маяковского. С 2012 года Народный артист РФ начал заниматься педагогикой и преподавать студентам.