Над Симферополем летал беспилотник и исполнял гимн Украины

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Над Симферополем был зафиксирован беспилотный летательный аппарат, который исполнял гимн Украины. Такую информацию распространил журналист Антон Наумлюк.

Вчера, 17 мая крымский журналист Антон Наумлюк сообщил, что над микрорайоном «Свобода» в Симферополе летал беспилотник, который исполнял гимн Украины. Раскрашен летательный аппарат был в желтый и голубой цвета, которые символизируют цвета украинского флага.

Информацию о таком происшествии активист выложил на своей страничке в социальной сети. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками людей, которые запустили беспилотник. Эксперты расценивают данную акцию, как провокацию со стороны Украины. Предполагается, что она была приурочена к Дню защиты крымско-татарского народа, который сегодня, 18 мая отмечается в украинском государстве.