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Школьники 13-14 лет забрались на крыши и просто ехали. В итоге их сняли и сообщили об инциденте в отделение по делам несовершеннолетних.

Сообщение о том, что в Сызрани дети катались на грузовых вагонах, поступило в дежурную часть местного МВД РФ по транспорту. В сообщении указывалось, что происшествие случилось в районе улицы Ерамасова.

На полученное сообщение сразу же отреагировали в отделении по делам несовершеннолетних. Когда сотрудники ведомства приехали на вызов, они нашли там четырёх детей, возраст которых составлял от 13 до 14 лет. С ними провели профилактическую беседу, а затем специалисты пообщались с родителями школьников.

В итоге было составлено несколько протоколов об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями обязанностей…».