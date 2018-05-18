На Сахалине второй раз упал потолок в новом перинатальном центре

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Об этом сообщили будущие мамы в соцсетях. Публикации украсили провокационные фото неудачного ремонта помещений, потолок в которых уже раз падал на людей.

На Сахалине продолжается проверка по факту того, что в новом перинатальном центре уже второй раз упал потолок. Причины происшествия выясняет специальная комиссия и эксперты. После проверки будет дано заключение, поскольку потолок упал второй раз.

Очевидцы подмечают, что здание в новом перинатальном центре требует доработки и бдительности, поскольку по коридорам и в кабинетах все женщины в положении, и подобные обвалы потолка могут стать смертельными. В этот раз никто не пострадал, но посетительницы центра уверены, что решить вопрос можно и нужно в ближайшее время.