С рейса Москва-Махачкала сняли пассажира за угрозу взорвать самолёт

Речь идёт о ночном полёте из московского аэропорта «Внуково». Источник в экстренных службах сообщил, что мужчина пригрозил устроить взрыв в воздушном судне.
После посадки в самолёт рейса Москва-Махачкала один из пассажиров, который летел домой в Махачкалу, начал вести себя неадекватно и агрессивно. Спустя некоторое время он начал угрожать кабинному экипажу взорвать самолёт.
После таких слов пассажира к самолёту сразу же вызвали взрывотехников с кинологами. Специалисты осмотрели воздушное судно, однако никакой взрывчатки не нашли.
В итоге агрессивного шутника за угрозу взрыва сняли с рейса и передали московским правоохранителям для дальнейших разбирательств.