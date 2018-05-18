С рейса Москва-Махачкала сняли пассажира за угрозу взорвать самолёт

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Речь идёт о ночном полёте из московского аэропорта «Внуково». Источник в экстренных службах сообщил, что мужчина пригрозил устроить взрыв в воздушном судне.

После посадки в самолёт рейса Москва-Махачкала один из пассажиров, который летел домой в Махачкалу, начал вести себя неадекватно и агрессивно. Спустя некоторое время он начал угрожать кабинному экипажу взорвать самолёт.

После таких слов пассажира к самолёту сразу же вызвали взрывотехников с кинологами. Специалисты осмотрели воздушное судно, однако никакой взрывчатки не нашли.

В итоге агрессивного шутника за угрозу взрыва сняли с рейса и передали московским правоохранителям для дальнейших разбирательств.