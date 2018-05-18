На Филиппинах арестован россиянин, домогавшийся к детям

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Уточняется, что мужчина подозревается в сексуальном домогательстве в адрес несовершеннолетних.

45-летний россиянин арестован в населённом пункте Себу, на Филиппинах. Как сообщают источники, сотрудникам полиции удалось спасти шестерых детей возрастом пять, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать и шестнадцать лет. Мужчину задержали в результате обращения матери девятилетней девочки в отделение полиции.

По словам сотрудников правоохранительных органов, обвиняемый сдружился с жертвами после произошедшего в их доме пожара. Россиянин оказывал им помощь, после чего начал тесно общаться с ними. Мало того, он приглашал их к себе в гости.

Примечательно, что постоянным местом жительством россиянина является Техас.