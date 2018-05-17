В Белгороде ученики гимназии избили школьника и сняли на видео

Вчера, 22:45

В УМВД по Белгородской области начали проверку после избиения школьника. Его забрали на скорой.

14 мая школьник гимназии №50 в Белгороде встал на сторону своего друга, которому угрожали подростки. Вследствие этого защитнику предложили поговорить после уроков. Придя в назначенное место, парень увидел, что его ждут более 10 подростков. Они жестоко избили несовершеннолетнего, а в конце заставляли, стоя на коленях, просить прощения. Все действия снимались соучастниками на видео.

В этот же день мать школьника обратилась в правоохранительные органы, попросив провести проверку по факту причинения ее сыну телесных повреждений. На следующий день из детской больницы поступило сообщение о том, что к ним обратился пострадавший. На данный момент изучается видео с дракой и проводится проверка фактов.

Известно, что после того, как видео было опубликовано, поступил звонок от директора школы, которая заявила о том, что подросток больше не будет учиться в гимназии.

Бабушка потерпевшего утверждает, что подобные случаи избиения уже были, но родители не предавали их огласке. Также она сказала о том, что 16 числа ее внуку стало хуже и его увезли на скорой. Врачи следят за здоровьем мальчика.