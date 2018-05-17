В Липецке строителя убило молнией

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От удара молнией погиб один человек. Еще один госпитализирован.

Во время производства монтажных работ, около 5 вечера, двух рабочих, находящихся на крыше стройки в Липецке, ударило молнией. Управление Следственного комитета области сообщило, что один из рабочих умер на месте, второго же госпитализировали.

Очевидцы происшествия, коллеги 55-летнего скончавшегося и 30-летнего пострадавшего, подтвердили, что строители в момент грозы находились на одной из крыш многоэтажек, где проводились строительные работы. Также было отмечено, что ЧП произошло еще до начала ливня.

Известно, что спасатели предупреждали об ожидаемой грозе со скоростью ветра до 16 м/с. В данный момент ведется работа следователей, проводится осмотр места происшествия, а также опрос очевидцев.

По предварительным данным, тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.