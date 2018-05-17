Депутат из Подмосковья наградил школьника пощёчиной

Сегодня, 22:20

Чиновник с высшим педагогическим образованием отметил, что знает толк в воспитании подростков. Тем не менее, такие действия в школе не оставили без внимания, а родители потерпевшего уже отнесли заявление в полицию.

Депутат Подмосковья из Пушкинского района совершал очередной обход стадиона школы, и в это время ему чем-то помешали находящиеся на скамейке освобожденных учащиеся. После игнорирования детьми просьбы вести себя тише чиновник наградил школьника пощёчиной, но одноклассник парня отправился к преподавателю физкультуры и сообщил о произошедшем.

Выяснилось, что о своем поступке депутат не жалеет и в кабинете директора учебного заведения извиняться не стал. Однако родители школьника не собираются сдаваться, в связи с чем заявление правоохранителям уже написано, а у пострадавшего сняли побои. На звонки журналистов депутат не отвечает, в местном Совете не комментируют поступок коллеги.