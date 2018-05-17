В Пензе в подъезде жилого дома найдена ртуть

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Местный житель увидел опасный металл и сразу же обратился к спасателям. Эксперты оперативно прибыли на место происшествия и занялись дальнейшим сбором вещества, которое распространилось с первого по третий этаж.

Накануне в Пензе специалисты получили сигнал, что в подъезде жилого дома, расположенного по улице Заводской, найдена ртуть. Неравнодушный житель, обитающий в указанном подъезде, подождал экспертов и показал им места, где лежало опасное вещество. Дальнейший сбор ртути происходил спасателями в специальных защитных костюмах.

Отмечено, что в скором времени вещество будет утилизировано, о чем сообщили ответственные за данную процедуру органы. После этого подъезд, где располагался вредный металл, будет обработан химическими веществами для устранения опасного воздействия на человеческий организм.