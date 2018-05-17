В Ростовской области дебошир пытался избить зрителей в кинотеатре

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Инцидент произошел в Батайске, о чем сообщают представители Росгвардии. Мужчина задержан, его трезвость покажет специальная экспертиза.

По предварительным данным, житель Батайска в Ростовской области пришел в кинотеатр, где намеренно разбил стекло. Руководство заведения запретило дебоширу вход в зал, также он провоцировал конфликт с другими посетителями и пытался их избить. На место ЧП в оперативном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить, был ли мужчина трезвым во время своего неадекватного поведения в кинотеатре.

За подобное правонарушение гражданину грозит административное наказание, если найдется хоть один пострадавший, то Росгвардия организует следственную проверку.