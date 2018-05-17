В Новосибирске посетителей эвакуировали из загоревшегося торгового центра

Сегодня, 19:30

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня вечером и вызвало панику у некоторых посетителей и сотрудников ТЦ «Рыбный день». Возгорание удалось своевременно ликвидировать. Обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщают очевидцы происшествия, в Новосибирске вечером с улицы прохожие заметили за витриной магазина пламя. Затем приехали 10 пожарных расчетов и эвакуировали из загоревшегося торгового центра посетителей и персонал. Несмотря на основательное задымление помещений, пожарным быстро удалось выяснить, что пылает промышленный холодильник с продукцией.

После экстренного обесточивания здания спасатели в течение нескольких минут ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших не было. Посетители отделались испугом. Специальная комиссия займется выяснением причин, приведших к чрезвычайному происшествию. Также будут проверены средства сигнализации и пожаротушения в торговом центре.