Под Брянском вандалы разгромили сельское кладбище

Сегодня, 19:01

Происшествие коснулось 26 захоронений, и некоторые родственники усопших уже обратились с заявлениями в правоохранительные органы. Отмечено, что хутор Величка считается малозаселенным, поэтому не все пострадавшие могут знать о нанесенном ущербе, который их коснулся.

По сообщению местных жителей Новозбыковского района, расположенного под Брянском, неизвестные вандалы разгромили целое кладбище. По предположению правоохранителей, заняться таким могли наркоманы, вандалы или подростки, не осознающие всей серьезности происходящего. Однако некоторые памятники вовсе не подлежат восстановлению, ведь они разбиты на кусочки.

Правоохранители отметили, что надеются на скорейший поиск злоумышленников, который будут наказаны по всей строгости согласно законодательству. Местные граждане поражены и не понимают, кому понадобилось так издеваться над могилами и тревожить похороненных.