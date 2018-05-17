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Постановочный взрыв машины не на шутку напугал жителей Казани

Сегодня, 18:45

Местные жители проснулись от мощного взрыва, прогремевшего возле одного из торговых центров. Подорвалась машина, используемая для съемки.

Прошлой ночью на проспекте Победы в Казани яркой вспышкой огня прогремел взрыв. Жители были потрясены случившимся и сильно напуганы. Люди предположили, что, скорее всего, загорелась машина.

Они не ошиблись. Действительно, на дороге взорвалась машина, но это был не настоящий взрыв. Оказалось, что дело было за спецэффектами, используемыми в кинематографе. Дело в том, что группа режиссеров в Казани просто снимала короткометражный фильм, по сюжету которого должна была взорваться машина. Жителям не о чем беспокоиться, так как все было сделано профессионально, и все остались целы и невредимы.

Фото с места событий было опубликовано на странице «Казань Tatarstan ДТП ЧП» в Instagram. Описание под фото: «Казалось бы страшная картина произошла сегодня ночью на Проспекте Победы, пока весь город спал, взорвалась машина! Но, как оказалось, это все просто съемка короткометражного фильма, но зрелище было конечно страшное!»

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