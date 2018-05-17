В Бурятии женщина погибла, выпав из машины скорой помощи

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Трагический и вопиющий случай получил широкий общественный резонанс и вызвал множество вопросов. Республиканский следственный комитет, тем не менее, не спешит возбуждать уголовное дело.

Как сообщает дочь 58-летней потерпевшей, женщина погибла, выпав из машины скорой помощи, потому что во время движения задняя дверь неожиданно раскрылась. Пациентку везли в районную больницу. Вначале она лежала на медицинской каталке, а затем села, после чего и произошел инцидент. По словам дочери, следственные органы не заводят уголовное дело, потому что медики озвучили свою версию произошедшего.

Действительно, по свидетельству фельдшера, пациентка во время движения неожиданно вскочила с каталки, распахнула дверь и выпрыгнула на трассу. Травмы были не совместимы с жизнью. В данный момент официальная версия правоохранительных органов не озвучивается. Общественность Бурятии широко обсуждает происшествие и требует разобраться в обстоятельствах дела, а также наказать виновных.