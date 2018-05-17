В Москве в новостройке оборвался лифт с детьми

Сегодня, 18:20

Новый дом находится в районе Хорошево-Мневники, лифт в нем сорвался из-за перетертого троса. В кабине ехала мать с детьми.

Лифт выполнял свою работу в обычном режиме, когда внезапно что-то пошло не так, трос оборвался, и кабина устремилась вниз. Пассажирам повезло, потому что лифт застрял на первых этажах и не разбился. Никто не пострадал.

На данный момент по факту произошедшего инцидента с лифтом в Москве заведено уголовное дело. Дом новый, и почему лифт внезапно пришел в неисправность, еще предстоит выяснить.

Ранее под Москвой сорвался лифт с работниками, которые получили травмы различной тяжести, по этому делу также начато уголовное следствие.