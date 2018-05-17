В Обнинске злая «собачница» столкнула соседа в лестничный проем

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Пользователи социальных сетей широко обсуждают вопиющий случай, произошедший в «цитадели науки» городе Обнинске. Пока пострадавший лежит с переломом в больнице, подозреваемой занимаются правоохранители.

Как сообщают в коммуникационном подразделении городской полиции, инцидент произошел в многоквартирном доме Обнинска, где «собачница», защищая свое право выпускать домашнего любимца на прогулку без поводка и намордника, столкнула недовольного соседа в лестничный проем. В результате мужчина оказался на больничной койке с тяжелым переломом ноги.

В свою очередь соседи злой «собачницы» рассказывают, что пес у женщины довольно больших размеров и не прошел курс дрессировки. Поэтому его появление во дворе, а особенно на детской площадке вызывает панику. Потерпевший, имеющий детей, решил убедить соседку в необходимости выгуливать собаку по существующим правилам. Результат короткого диалога оказался плачевным. Полиция разбирается в ситуации.