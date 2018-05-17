В Петербурге на Пинегина обвалился асфальт

Сегодня, 17:33

Яма образовалась на проезжей части возле канализационного люка у дома №19 еще 15 мая. За два дня власти не устранили проблему, поставив рядом только дорожный конус с яркой расцветкой, сообщает «Питер.тв».

По предварительным данным, 15 на улице Пинегина возле жилого дома №19 в Петербурге обвалился асфальт, спустя два дня соответствующие службы не отреагировали на проблему. По словам местных жителей, дыру на асфальте обозначает один конус с яркой разметкой, в целом провал никак не огражден, потому никто из водителей не застрахован от ДТП.

Подобные ситуации наблюдаются во многих городах России. В Тамбове вовсе произошел курьезный случай. Там коммунальщики пошли дальше и нарисовали на дорогах бордюры, вместо их установки. Свидетелями сего действа стали многочисленные горожане, запечатлевшие инцидент на свои мобильные устройства.