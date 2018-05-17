Спасатели в Ульяновске вытащили руку ребенка из плена игрушки

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В спасательную службу Ульяновска поступил вызов, мать пострадавшего ребенка сообщила, что они не могут вытащить застрявший в игрушке палец малыша.

Тревожный вызов поступил от жительницы города. Мать сообщила, что ее 9-месячный сын игрался в игрушки, после чего палец застрял в одной из них. Самостоятельно родители не смогли освободить руку ребенка из плена игрушки, поэтому решили вызвать спасателей. Прибывшие сотрудники распилили игрушку с помощью специальной пилки, а после вытащили руку ребенка. К счастью, малыш не пострадал и помощь врачей не потребовалась.

В этот же день в Ульяновске ребенок застрял в собственной квартире. Мать не могла открыть дверь, а ребенок не брал трубку. Спасателям пришлось лезть на третий этаж квартиры с помощью лестницы. После того, как открыли дверь, оказалось, что мальчик просто спал, а замок заклинило из-за неисправности.