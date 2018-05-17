В Югре обнаружен труп главы Излучинска

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На месте происшествия продолжают работать следователи, о чем сообщают СМИ. Согласно приведенным данным, смерть чиновника наступила вследствие получения огнестрельного ранения.

На официальном портале Следственного комитета появились данные, что 17 мая в одном из гаражей Нижневартовска был обнаружен труп главы Излучинска, являющегося поселением в ХМАО. Погибший был идентифицирован как Алексей Кудрик, занимавший свою должность с 2010 года, чьи полномочия завершались в скором времени.

Отмечено, что окончательная причина смерти и другие обстоятельства произошедшего уточняются специалистами. У погибшего осталась супруга и двое детей, о чем сообщают открытые источники. Рассматриваются все версии произошедшего, процессуальное решение будет принято позже.