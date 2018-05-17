В детсаду Кемерова малышей поили поддельным молоком

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Комиссия Роспотребнадзора после соответствующего сигнала проверила муниципальное дошкольное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления». В результате были выявлены нарушения.

В частности, в детском саду города Кемерова малышей поили поддельным молоком, не отвечающим сертификационным требованиям. В напитке, который должен способствовать оздоровлению детей, экспертиза обнаружила вредные примеси. Кроме того, поставщик фальсифицировал жирность молока, завысив процентность. Руководству ООО «Молочная перерабатывающая компания» предстоит выплатить штраф по решению Арбитражного суда в размере 50 тысяч рублей.

Представители компании-поставщика не стали оспаривать судебное решение. Между тем, родители воспитанников дошкольного учреждения недовольны чересчур мягким наказанием. Напомним, по последним данным, приведенным специалистами Россельхознадзора, в России молочный фальсификат составляет четверть от всей поставляемой продукции.