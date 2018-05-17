За отравление детей в Сыктывкаре ответят медики поликлиники №2

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Дети, которые посещают дошкольное учреждение в Сыктывкаре, отравились продукцией «Акашевской» и кировоградской говядиной. После прокурорского расследования виновными признаны медики поликлиники №2.

Работники прокуратуры республики Коми проводят проверку в отношении выяснения причин отравления воспитанников детского дошкольного учреждения №7, которое произошло в апреле текущего года. Установлено, что дети отравились продукцией компании «Акашевский» и говядиной, которая произведена в Кировской области.

Первоначальные результаты проверки показали, что работники детского сада и медицинского учреждения, к которому он прикреплен, не соблюдали законодательство об образовании, здравоохранении, санитарно-эпидемиологическом благополучии. Также известно, что помещение пищеблока детского сада не соответствовало всем требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности – на продуктах отсутствовала маркировка, а бракеражная комиссия не выполняла свои обязанности. Нарушения выявлены и в действиях сотрудников Сыктывкарской детской поликлиники № 2, которые проводили проверку детского учреждения ненадлежащим образом.

По данному факту возбуждены дела об административном правонарушении в отношении сотрудников поликлиники. После произошедшего проверки пройдут в Кировской области и республике Марий Эл, на территории которых находятся производители пищевых продуктов.