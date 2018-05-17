В Самарской области пьяный учитель ударил пятиклассника

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Учитель физкультуры в одной из школ Самарской области часто приходил на работу в состоянии алкогольного опьянения. В апреле он позволил себе в воспитательных целях ударить пятиклассника.

Прокуратура Исаклинского района Самарской области проверяет одну из общеобразовательных школ региона. Такая необходимость возникла из-за того, что учитель физической культуры систематически приходит на работу в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что руководство школы было осведомлено о такой ситуации, но мер для решения проблемы не предпринимало.

В результате такой безнаказанности в апреле текущего года учитель напал на ученика пятого класса и ударил его кулаком в грудь. Такое поведение он объяснил тем, что хотел повлиять на поведение ребенка, который вел себя неадекватно. Установлено, что директор школы скрыла данную информацию от комиссии по делам несовершеннолетних.

Известно, что директора данной школы и руководителя районного отдела образования уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Какие меры будут предприняты в отношении учителя физической культуры, пока непонятно.