Прыгающие по машинам хулиганы в Иваново оказались на видео

Сегодня, 13:12

Группа молодых лиц, скорее всего, скучала и не знала, как провести время. Рядом стояли припаркованные автомобили, на которые и обратила внимание компания.

Один из парней решил показать свою удаль и прыгнул на капот авто. Второй юноша решил последовать примеру первого и начал перескакивать с одного автомобиля на другой. Стоящая рядом девушка фиксировала происходящее на телефон. Молодёжь развлекалась и прыгала по машинам, не подозревая, что их хулиганство фиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщили источники, инцидент имел место по улице 1-й Палевой.