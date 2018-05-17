В Орле маленький лисёнок провалился в колодец

Сегодня, 10:57

Случилось это вчера, 16 мая. 2-месячного зверька спасали специальным оборудованием для отлова собак. В регионе этот случай уже не первый, когда детёныши лисы попадают в неприятности и их спасением занимается МЧС.

В полученном сообщении уточняется, что произошёл случай в Орле на территории ГТРК «Орёл». Там в колодец бомбоубежища провалился маленький, примерно 2-месячный лисёнок.

Животного доставали сотрудники местной спасательной службы. Для операции использовали специальное оборудование для отлова бродячих собак. Когда лисёнка достали, кроме ссадины на лбу, других травм у него не обнаружили. Поэтому маленького зверька отпустили на волю.

Стоит отметить, что это уже не первый случай в регионе, когда лисят спасают сотрудники МЧС. Пару лет назад возле ГТРК «Орёл» в парке Победы лисёнок застрял в стеклянной банке. Прохожие увидели, как животное не может вытащить голову и позвали спасателей. Прибывшие специалисты помогли ему обрести свободу.