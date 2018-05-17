В Благовещенске мужчина купил конфеты и получил "сюрприз"

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Житель Благовещенска решил побаловать себя конфетами, но вместе с ними он приобрел незапланированный "сюрприз". Своей «радостью» он поделился в интернете.

Один из жителей Благовещенска тоже столкнулся с неприятностями после приобретения конфет. Известно, что мужчина купил сладкую продукцию в одном из торговых центров города, придя домой он попробовал конфеты, но внутри обнаружил червяка. Оказалось, что все конфеты поражены червями.

Дабы предостеречь горожан, пострадавший покупатель решил поделиться своим горем в интернете, где разместил ролик. Сообщается, что конфеты называются «Картошка». В комментариях пользователи принялись активно советовать мужчине вернуть испорченный товар в магазин и получить свои деньги обратно. Часть людей с юмором восприняла данную информацию и написала, что абсолютно нормально, когда в картошке заводятся червяки.

Подобная ситуация известна многим россиянам. Согласно статистике, большинство людей просто выбрасывают испорченный товар и не отстаивают свои права в торговых сетях, чем последние и пользуются.